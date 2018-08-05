"التربية والتعليم": لم نقر أى زيادة على مصروفات المدارس الخاصة هذا العام

كتب إبراهيم حسان

أكد أحمد خيرى، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة لم تقر أى زيادة بالمصروفات هذا العام للمدراس الخاصة والدولية، واكتفت بإقرار زيادة العام الماضى بنسبة 14%، بعد تقديم المدارس تظلمات لوزارة التربية والتعليم تفيد بتعرضها لبعض الخسائر.

وأوضح خيرى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن وزارة التربية والتعليم أقرت للمدارس زيادة المصروفات فى العام الماضى، بعد خسائر تم رصدها لآخر ميزانية 3 سنوات، تم تقديمها للضرائب، ونزول لجنة تابعة للوزارة لحصر خسائر ومكاسب كل مدرسة.