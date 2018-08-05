التخطيط: الصادرات غير البترولية ترتفع لـ24.1 مليار دولار بالعام المنتهى

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انفوجرافاً يوضح معدلات تطور الصادرات غير البترولية ضمن مُؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال العام المالي 2017/2018 والربع الرابع له.
وأشار الانفوجراف إلى أن معدل نمو الصادرات غير البترولية ارتفع ليبلغ نسبة 12.3% فضلاً عن ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية عن العام المالي 2017/2018 لتبلغ نسبة 24.1 مليار دولار وذلك مقارنة بـ 21.3 مليار دولار عن العام 2016/2017.
كما أوضح الانفوجراف أن قطاع الصادرات الكيماوية استطاع تحقيق أعلى معدل نمو بنسبة 29% عن العام المالي المنتهي ضمن معدل نمو الصادرات حسب القطاعات الرئيسية، يليه قطاع الملابس والمنسوجات بنسبة 13% لكلٍ منهما، والصناعات الهندسية بنسبة 11%، كما بلغ نصيب الدول العربية من صادرات مصر السلعية غير البترولية وفقاً للانفوجراف نسبة 39% وبنسبة 28% لدول الاتحاد الأوروبى.
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