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الأحد، 05 أغسطس 2018 12:19 م
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التخطيط: الصادرات غير البترولية ترتفع لـ24.1 مليار دولار بالعام المنتهى

الأحد، 05 أغسطس 2018 12:19 م
التخطيط: الصادرات غير البترولية ترتفع لـ24.1 مليار دولار بالعام المنتهى الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب : مصطفى عبد التواب
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نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انفوجرافاً يوضح معدلات تطور الصادرات غير البترولية ضمن مُؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال العام المالي 2017/2018 والربع الرابع له.
 
وأشار الانفوجراف إلى أن معدل نمو الصادرات غير البترولية ارتفع ليبلغ نسبة 12.3% فضلاً عن ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية عن العام المالي 2017/2018 لتبلغ نسبة 24.1 مليار دولار وذلك مقارنة بـ 21.3 مليار دولار عن العام 2016/2017.
 
كما أوضح الانفوجراف أن قطاع الصادرات الكيماوية استطاع تحقيق أعلى معدل نمو بنسبة 29% عن العام المالي المنتهي ضمن معدل نمو الصادرات حسب القطاعات الرئيسية، يليه قطاع الملابس والمنسوجات بنسبة 13% لكلٍ منهما، والصناعات الهندسية بنسبة 11%، كما بلغ نصيب الدول العربية من صادرات مصر السلعية غير البترولية وفقاً للانفوجراف نسبة 39% وبنسبة 28% لدول الاتحاد الأوروبى.


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