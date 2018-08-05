التايمز: أبوحمزة المصرى يرسل خطابا لترامب من السجن ينصحه بمواجهة خصومه

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية، عن إرسال أبو حمزة المصرى، الداعية البريطانى من أصول مصرية السجين فى الولايات المتحدة خطابا مكون من 40 صفحة إلى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب يقدم فيه نصائح حول كيفية مواجهة خصومه، ويصفه بالـ "نبيل".

واعتبرت الصحيفة أن دعم كهذا ربما يرفضه زعماء العالم الحر، فى انتقاد لترامب، موضحة أن أبو حمزة الذى وصفته بـ"واعظ الكراهية ذو الصيت السئ" أرسل رسالته وهو يقبع فى سجن "سوبر ماكس" الأمريكى.

وأوضحت "صنداى تايمز" أن أبو حمزة، الذى أرفق صورة له برسالته يظهر فيها وهو يبتسم جالسا فى فناء سجن فلورانس – شديد الحراسة- فى كولورادو، أشار إلى نفسه باسمه الحقيقى مصطفى كمال مصطفى.

وكشف الخطاب أن الداعية يشارك ترامب العداء لروبرت مولر رئيس لجنة التحقيق فى تورط روسيا المزعوم فى التلاعب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، بحسب موقع بى بى سى الذى نقل أجزاء من التقرير.

وأضافت الصحيفة أن أبو حمزة طالب ترامب بالتغلب على حملة الإعلام ضده والتى تهدف إلى إسقاطه، وذلك عبر إنشاء قناة تلفزيونية للبيت الأبيض.

وبحسب صنداى تايمز، ذكر أبو حمزة فى الخطاب، الذى تضمن عريضة الاستئناف المقدمة للمحكمة لتخفيف الحكم الصادر ضده بالسجن مدى الحياة، أنه وهو فى الستين من عمره ويعانى من عجز كبير - حيث أنه مبتور اليدين - يقبع رهن السجن الانفرادى ويشكو من تعذيب يتضمن حرمانه من النوم بشكل متواصل علاوة على بث أصوات إليكترونية وميكانيكية فى زنزانته طوال ساعات اليوم.

وختمت "صنداى تايمز" موضوعها بشكل ساخر أن ترامب من غير الوارد أن يرد على خطاب أبو حمزة المصرى لأن وسيلته المفضلة للحوار هى حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعى، وهو الأمر الذى لا يمكن للمصرى أن يحصل عليه لأنه ممنوع من استخدام الإنترنت.