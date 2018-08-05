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الأحد، 05 أغسطس 2018 12:09 م
خالد صلاح
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الإعصار هكتور يكتسب قوة مع تحركه صوب هاواى

الأحد، 05 أغسطس 2018 11:11 ص
الإعصار هكتور يكتسب قوة مع تحركه صوب هاواى اعصار صورة ارشيفية
رويترز
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قال مسئولون في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد ، إن الإعصار هكتور اكتسب قوة مع مروره فوق المحيط الهادى،  مما يهدد جزيرة بيج أيلاند في هاواى وربما البركان النشط فيها.

وقال المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير إن قوة الإعصار زادت وأصبح من الفئة الرابعة في وقت متأخر أمس السبت ، وبلغت سرعة الرياح داخله نحو 209 كيلومترات في الساعة ، مضيفا أن هكتور يتحرك باتجاه الغرب اليوم الأحد بسرعة نحو 19 كيلومترا في الساعة.

وقال خبير في هيئة الأرصاد الجوية بولاية ماريلاند ، إن الإعصار يبعد نحو 2236 كيلومترا جنوب شرقي جزر هاواى ، وليس واضحا ما إذا كان سيجتاح أم سيكتفى بالمرور فحسب على الطرف الجنوبي لبيج أيلاند يوم الأربعاء.

وتشير بعض التوقعات إلى أن الإعصار ربما يضرب بركان كيلاويا الذي يقع فى جنوب الجزيرة وتتطاير الحمم منه منذ الثالث من مايو.

ويختلف العلماء فى التنبؤ بنتائج تزامن الأعاصير مع البراكين بما في ذلك فيما إذا كان انخفاض ضغط الجو يمكن أن يحفز النشاط البركانى.

 


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المحيط الهادى

الإعصار هكتور




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