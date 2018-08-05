الإسكندرية لتداول الحاويات تتعاقد مع "ان اى كابيتال" مستشاراً للطرح بالبورصة

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، عن تعاقد الشركة القابضة مع شركة ان اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، كمستشار لطرح حصة 30% من رأس مال شركة الإسكندرية من خلال الطرح الثانوى فى البورصة.

كشفت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، خلال العام المالى الماضى (2017 - 2018) ارتفاع صافى ربح الشركة بعد الضريبة بنسبة 11.8%، حيث سجلت صافى ربح بلغ 2.45 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2017 حتى نهاية يونيو 2018، مقابل 2.19 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له (2016 - 2017).

جدير بالذكر، تسعى مصر إلى طرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية، بإجمالى قيمة قد تصل إلى 80 مليار جنيه، فى إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، حيث تستهدف طرح تلك الشركات خلال فترة تتراوح بين 24 - 30 شهراً، بقيمة سوقية قد تصل إلى 430 مليار جنيه.

ومن المقرر أن تتراوح النسب المطروحة من تلك الشركات بين 15و30%، بشرط ألا تقل حصة المال العام بتلك الشركات عن ذلك.