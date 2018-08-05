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الأموال العامة بسوهاج تضبط طالبا بتهمة تزوير كشف حساب بقصد السفر لألمانيا

الأحد، 05 أغسطس 2018 02:41 م
الأموال العامة بسوهاج تضبط طالبا بتهمة تزوير كشف حساب بقصد السفر لألمانيا حبس - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة للوجهة القبلى بسوهاج برئاسة العميد صلاح أبوسحلى مدير مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد من ضبط طالب قام بالتلاعب والتزوير فـى كشف حسابه الخاص الصادر من أحد البنوك لتقديمه للسفارة الألمانية بالقاهرة للحصول على تأشيرة سفر لدولة ألمانيا.

 

ترجع الواقعة، لتلقى اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد بقيام طالب يقيم بمركز دار السلام بالتلاعب فى كشف الحساب الخاص به بقصد التزوير.

 

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، قام العميد صلاح أبو سحلى مدير مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد والمقدم راشد سالم مفتش الإدارة وبفحص الواقعة تبين قيام مينا ع. ر. و 24 سنة طالب ويقيم بناحية الكشح دائرة مركز دار السلام لقيامه بالتلاعب والتزوير فى كشف حسابه الخاص الصادر من أحد البنوك " فرع الغردقة" عن طريق إثبات قيمة الرصيد الخاص به أعلى من القيمة الحقيقة [من 1000 جنيه إلى 206.00 جنيهات وذلك لتقديمه للسفارة الألمانية بالقاهرة للحصول على تأشيرة سفر لدولة ألمانيا.

 

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع ويصا ك. ح. ا - محامى ويقيم بذات الناحية جارى ضبطه مقابل مبلغ مالى وكلفت إدارة البحث الجنائى بضبط المتهم وقيد المحضر برقم 3478 إدارى المركز لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة العامة.


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