الأمم المتحدة: اتفاق السلام بجنوب السودان يمثل خطوات هامة لكنه ليس نهاية الطريق

الخرطوم (أ ش أ)

قال نيكولاس كبلس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، إن التوقيع النهائى لاتفاق السلام فى جنوب السودان، يمثل خطوات كبيرة وهامة فى الطريق الصحيح لكنها ليست نهاية الطريق.

وأكد كبلس - فى كلمته خلال مراسم توقيع الاتفاق اليوم الأحد بالخرطوم - إنه لابد من الاهتمام بالمرحلة المقبلة من التفاوض بين الفرقاء الجنوبيين، خاصة فيما يتعلق بالتفاصيل وتوقيتات وكيفية التنفيذ، داعيا المجتمع الدولى إلى دعم استقلال الاتفاقية من خلال تحقيق العدالة والشمولية والقدرة على التطبيق.

وطالب كبلس كافة الأحزاب والأطراف بجنوب السودان، بإبداء الاهتمام الكافى بتنفيذ الاتفاق، مثلما يهتم المجتمع الدولى بذلك.

وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إنه رغم إعلان وقف إطلاق النار، فمازال هناك أناس يموتون فى جنوب السودان، وإن كانت الإرادة السياسية لأجل السلام موجودة، فيجب أن تصمت هذه البنادق، وكذلك يجب أن تنساب المساعدات الإنسانية لكل من يحتاجها.