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اقتصادى كويتى: استقرار الاقتصاد المصرى يحقق فرصا استثمارية وتمويلية واعدة

الأحد، 05 أغسطس 2018 11:27 م
اقتصادى كويتى: استقرار الاقتصاد المصرى يحقق فرصا استثمارية وتمويلية واعدة البورصة المصرية
الكويت (أ ش أ)
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أكد الاقتصادى الكويتى عصام الصقر، أن السوق المصرى يمثل أحد أهم أسواق النمو الرئيسية لمجموعة البنك، نظرا لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية.

وقال الصقر- فى بيان اليوم الأحد، إن النمو القوى الذى يحققه البنك وقوة الأرباح تأتى من كونها أرباحا تشغيلية ناتجة عن تحسن بيئة الأعمال، ما يعكس استقرار الوضع الاقتصادى فى مصر، وهو ما سيخلق فرصا استثمارية وتمويلية جديدة للبنك.

وأضاف أن هذه الفرص، ستسهم فى تحسين مستوى تكامل المنتجات، بما يعزز وضعه فى السوق المصرى،

وكان (بنك الكويت الوطنى - مصر) عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، قد أعلن تحقيقه أرباحا صافية قدرها 8ر988 مليون جنيه مصرى (ما يعادل 9ر16 مليون دينار كويتي) خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 07ر36%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بالإضافة إلى نمو الموجودات الإجمالية بواقع 37ر10%، لتبلغ 12ر65 مليار جنيه (1ر1 مليار دينار كويتي) فى 6 أشهر حتى نهاية يونيو 2018، مقارنة بموجودات بقيمة 06ر59 مليار جنيه (009ر1 مليار دينار) فى نهاية ديسمبر 2017.

 


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