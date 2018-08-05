اعتماد نتيجة تنسيق رياض أطفال بالمدارس الرسمية لغات والقوميات بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

صرحت أمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اعتمد نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات والقوميات.

وأشارت فى بيان إلى أن عدد المتقدمين بلغ 35954 طفلا منهم 25190 فوق سن الخمس سنوات، وتم ترشيح 24190 طفلا بالمرحلة الأولى ويتبقى ألف طفل استنفذوا رغباتهم ويتم ترشيحهم للقبول في الفراغات الموجودة بالمدارس بالإضافة للأعداد التى سيتم ترشيحها فى المرحلة الثانية.

ومن ناحية أخرى، أشارت آمال عبد الظاهر إلى أن الأطفال فوق سن الخمس سنوات سيتم قبولهم بزيادة الكثافة والعمل بنظام القاعات الطائرة في بعض المدارس لاستيعابهم، حيث أنهم ليس لديهم فرصة أخرى فى التقدم لهذه النوعية من التعليم فى العام القادم.