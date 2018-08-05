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الأحد، 05 أغسطس 2018 05:18 م
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استجابة لـ"اليوم السابع".. سحب مياه الصرف من مقابر السويس بعد غرقها

الأحد، 05 أغسطس 2018 05:11 م
استجابة لـ"اليوم السابع".. سحب مياه الصرف من مقابر السويس بعد غرقها سحب المياه من مقابر الأربعين القديمة بالسويس
السويس- سيد نون
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قام حي الأربعين بقيادة العميد إيهاب سراج الدين رئيس الحى بالسويس، اليوم الأحد، بالبدء فى سحب المياه من مقابر الأربعين القديمة بالسويس وسط تواجد مسئولى الجهاز التنفيذى للمحافظة.
 

وقام الحى بالبدء فى سحب المياه استجابة لما نشر بتقرير "اليوم السابع" يوم الأربعاء 1 أغسطس تحت عنوان "صور.. جثث الموتى غارقة فى المياه بمقابر الأربعين بالسويس ".

 

وأكد رئيس حى الأربعين، على أن محافظ السويس اللواء أحمد حامد، أصدر تعليمات بسرعة سحب المياه وإجراء عمليات إصلاح بالمقابر.

 

وكانت جثث وعظام الموتى تعرضت للغرق فى مياه الصرف الصحى بمقابر حى الأربعين القديمة بالسويس بسبب إلقاء الأبراج السكنية المجاورة للمقابر لمياه الصرف الصحى بالمقابر، مما تسبب فى غرق المقابر بدون أن يتدخل مسئول من مسئولى المحافظة لوقف غرق مقابر المواطنين داخل مقابر هى الأقدم بالمحافظة.

سحب المياه من مقابر الأربعين القديمة بالسويس
سحب المياه من مقابر الأربعين القديمة بالسويس

سحب المياه من مقابر الأربعين القديمة بالسويس
سحب المياه من مقابر الأربعين القديمة بالسويس

سحب المياه من مقابر الأربعين القديمة بالسويس
سحب المياه من مقابر الأربعين القديمة بالسويس

سحب المياه من مقابر الأربعين القديمة بالسويس
سحب المياه من مقابر الأربعين القديمة بالسويس

سحب المياه من مقابر الأربعين القديمة بالسويس
سحب المياه من مقابر الأربعين القديمة بالسويس

 


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صور.. جثث الموتى غارقة فى المياه بمقابر الأربعين بالسويس

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