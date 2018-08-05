إيران تعلن خطة جديدة لتخفيف قواعد صرف العملة

دبى (رويترز)

قال التلفزيون الرسمى إن إيران أعلنت اليوم الأحد، خطة لتخفيف قواعد الصرف الأجنبى، فى الوقت الذى تسعى فيه طهران لمواجهة آثار هبوط عملتها وتستعد لمواجهة عقوبات أمريكية جديدة.

وتلغى الخطة حظرا على مكاتب الصرافة لبيع العملة الصعبة بالأسعار الحرة لأغراض مثل السفر إلى الخارج. كما ستسمح الخطة للمصدرين ببيع العملة الصعبة إلى المستوردين، فضلا عن عدم وجود سقف لتدفقات العملة أو الذهب الداخلة إلى البلاد.

ونقل التلفزيون عن بيان حكومى بخصوص الخطة القول إن من المقرر توفير العملة الصعبة بأسعار مدعمة لشراء السلع الأساسية والدواء.