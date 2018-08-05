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إنهاء خصومة ثأرية بين أفراد عائلة أبو سبيع بقليوب

الأحد، 05 أغسطس 2018 07:17 م
إنهاء خصومة ثأرية بين أفراد عائلة أبو سبيع بقليوب جانب من الجلسة
القليوبية نيفين طه
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أنهت الأجهزة الأمنية بقليوب ، بالتعاون مع لجان المصالحات الخصومة الثأرية بين بعض أفراد عائلة أبو سبيع بيت "محمد، عصام "،  بحضور النائب حسين عشماوي عضو برلمان عن دائرة قليوب، والعميد أحمد سيد مساعد مدير الأمن نائبا عن مدير أمن القليوبية والعميد أسامة عبد الفتاح مأمور قسم قليوب ، والمقدم علاء عطية رئيس مباحث قسم قليوب والقيادات الأمنية، فضيلة الشيخ إبراهيم رزق نائبا عن وكيل أوقاف القليوبية، وفضيلة الشيخ سعيد محروس خطيب وإمام مسجد الشيخ عواض ، هانى الفيشاوى وجمع من أهالى العائلة. 
 
تعود الخصومة بين الطرفين منذ أكثر من 10 سنوات حيث وقع مشاجرة بين القتيل والمتهم اللذان ينتمان لعائلة واحدة ، وعلى أثارها تم حبس الجانى " عصام " 10 سنوات ومنعا للاحتكاكات والصراعات بين افراد العائلة تقرر عقد جلسة صلح بينهما بحضور الأجهزة الأمنية، وانتهى بالصلح والصافى بين أفراد العائلة وفى حالة تجاوز أحدهم وتعد على الآخر وتخلى عن بنود الاتفاقية عليه دفع الشرط الجزائى 200 ألف جنيه.
 
تم عقد جلسة الصلح بين أطراف العائلة بقاعة مناسبات دار الشيخ عواض بقليوب.

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