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إقالة قائد الشرطة اليونانية ورئيس مرفق الإطفاء بسبب حرائق الغابات الأخيرة

الأحد، 05 أغسطس 2018 11:01 م
إقالة قائد الشرطة اليونانية ورئيس مرفق الإطفاء بسبب حرائق الغابات الأخيرة الشرطة اليونانية
أثينا (أ ش أ)
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أقالت حكومة اليونان، اليوم الأحد، قائد قوات الشرطة، ورئيس مرفق الإطفاء؛ فى أعقاب حرائق الغابات التى اندلعت بالقرب من العاصمة أثينا مؤخرا ، وأسفرت عن مصرع 90 شخصا على الأقل.

وذكرت شبكة (ايه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الإقالة تأتى بعد يوم واحد فقط من إعلان نيكوس توسكاس وزير النظام العام اليوناني، استقالته من منصبه لذات السبب.

وكان عدد ضحايا حرائق الغابات فى اليونان قد ارتفع، اليوم، إلى 90 شخصا؛ إثر وفاة سيدة تبلغ من العمر 55 عاما، ورجل يبلغ من العمر 85 عاما جراء حروق شديدة.

 


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