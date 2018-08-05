إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق غارب الزعفرانة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب 8 أشخاص، صباح اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق رأس غارب - الزعفرانة، تم نقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كان تلقى الدكتور بدوى سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، اخطارا يفيد انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 80 بطريق رأس غارب - الزعفرانة، أمام دير الأنبا بولا على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم وكدمات وسحجات وكسور، على إثرها تم نقلهم لمستشفى رأس المركزى لتلقى العلاج.