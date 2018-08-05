إصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق سفاجا القصير

البحر الأحمر- عماد عرفة

أصيب 15 شخصا، صباح اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "سفاجا - القصير"، تم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كان تلقى الدكتور بدوى سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 10 بطريق سفاجا - القصير، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 15 شخصا بإصابات متفرقة بالجسم وكدمات وسحجات وكسور، على إثرها تم نقلهم لمستشفى سفاجا المركزى لتلقى العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة.