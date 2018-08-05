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الأحد، 05 أغسطس 2018 01:37 م
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إصابة فلسطينيين اثنين فى استهداف الاحتلال الإسرائيلى موقعا شمال غزة

الأحد، 05 أغسطس 2018 12:08 م
إصابة فلسطينيين اثنين فى استهداف الاحتلال الإسرائيلى موقعا شمال غزة اشتباكات - أرشيفية
غزة /أ ش أ/
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أصيب فلسطينيان بجروح جراء قصف إسرائيلى استهدف أحد مواقع المقاومة الفلسطينية شمال بلدة بيت لاهيا شمالى قطاع غزة.

وقالت إذاعات محلية أن طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت موقع تدريب يتبع لكتائب المجاهدين شمال بلدة بيت لاهيا ما أدى إلى وقوع إصابتين فى صفوف المواطنين.

وأوضحت أن الطواقم الطبية نقلت إصابتين فقط جراء القصف الإسرائيلى الذى استهدف موقع المقاومة شمال قطاع غزة.

ومن ناحية أخرى، قال نادى الأسير الفلسطينى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت، الليلة الماضية وصباح اليوم الأحد، 12 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس بينهم والدة شهيد.

وأوض النادى - فى بيان صحفى - أن سبعة مواطنين فلسطينيين جرى اعتقالهم من عدة بلدات وأنحاء فى محافظة رام الله والبيرة منهم من قرية واحدة.

ومن القدس اعتقل الاحتلال سوزان إسماعيل ابو غنام وهى والدة الشهيد محمد حسن أبو غنام، وذلك بعد مداهمة منزلها فى القدس وسرقة مبلغ من المال.

وأضاف انه جرى اعتقال ثلاثة فلسطينيين من عدة بلدات فى محافظة بيت لحم منهم شاب (18 عاما) وحسب عائلته فقد تعرض للضرب المبرح قبل عملية اعتقاله، كذلك جرى الاعتداء على والده وشقيقه، كما اعتقل جنود الاحتلال فلسطينيا واحدا من بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت - خلال اليومين الماضيين - 21 فلسطينيا من الضفة، غالبيتهم من القدس.

 


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