إصابة عامل فى مشاجرة بخرطوش لمعاكسته طالبة بأبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب عامل برش خرطوش بعدما قام بمعاكسة طالبة أثناء سيرها بالشارع فى أبو النمرس، مما دفع ابن خالتها للتشاجر معه وإطلاق أعيرة نارية أسفرت عن إصابته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مركز شرطة أبو النمرس بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأبو النمرس، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المشاجرة نشبت بين 5 أشخاص، بسبب معاكسة عامل لطالبة أثناء سيرها بالشارع.

وكشفت التحريات أن ابن خالة الطالبة أطلق أعيرة نارية مما أسفر عن إصابة العامل برش خرطوش، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.