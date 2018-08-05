إصابة ضابط شرطة بطلقات نارية أثناء مطاردة مرتكبى حادث قتل مزارعى الفرافرة

الوادى الجديد - ماهر أبو النور

أصيب، منذ قليل، ملازم أول من قوات مركز شرطة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد بطلقات نارية فى منطقة الصدر والذراع أثناء مطاردة مرتكبى مذبحة مزارعى قرية الخير والنماء فى خلاف على أراضى زراعية، والتى راح ضحيتها 3 أشخاص أصيب رابع بطلقات فى الصدر، وعلى الفور تم إخلاء الضابط المصاب تمهيدًا لنقله إلى إحدى مستشفيات القاهرة وجارى استكمال أعمال المطاردة لضبط الجناة.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بتعرض الملازم أول مصطفى الباشا من قوات مباحث مركز شرطة الفرافرة لإصابة بطلقات نارية فى منطقة الصدر والذراع أثناء مطاردة عدد من المتورطين فى اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين، والتى أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة رابع، وعلى الفور تم نقل الضابط المصاب إلى مستشفى بالقاهرة لتلقى العلاج اللازم، وجارى استكمال مأمورية قوات الأمن، حيث تم الدفع بتشكيلات أمنية لضبط الجناة.