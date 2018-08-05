إسكان الوادى الجديد يطرح 3 مناقصات لمشروعات خدمية بالخارجة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الإسكان بمحافظة الوادى الجديد، عن طرح 3 مناقصات لتنفيذ مشروعات خدمية بمدينة الخارجة ضمن أعمال قطاع الإسكان بالمحافظة والتى تضمنت مشروع إنشاء 100 منزل ريفى كمرحلة أولى من مشروع ابنى بيتك بقرى المنيرة التابعة لمركز الخارجة ومشروع إنشاء مبنى وسور نقطة إطفاء قرية ناصر الثورة ومشروع تطوير ورفع كفاءة مينى الوحدة البيطرية بقرى شرق بولاق .

وأكدت المديرية فى بيان لها اليوم الأحد أنه يتم سحب كراسة الشروط والمواصفات من مديرية الإسكان بعد سداد ثمن الكراسة، حيث تم تحديد موعد جلسة مشروع نقطة إطفاء قرى ناصر الثورة يوم 13 أغسطس ومشروع تطوير الوحدة البيطرية بقرى شرق بولاق يوم 14 أغسطس ومشروع 100 منزل ريفى بقرى المنيرة يوم 15 أغسطس الجارى.