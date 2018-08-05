إحالة مستريح المطرية لمحكمة الجنح بتهمة النصب على المواطنين

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإحالة سمسار عقارات "مستريح المطرية"، لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 5 ملايين جنيه، ثمن شقق باعها لهم إلى محكمة الجنح.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا من عدد من المواطنين يتهمون فيه سمسارا بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة قدرت قيمته بـ5 ملايين جنيه، بعد أن باع لهم شققا بعقود مزورة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.