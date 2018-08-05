إحالة شاب قتل والده فى إمبابة بسبب لعبة الحوت الأزرق لمحكمة الجنايات

كتب سليم على

أحالت نيابة قسم إمبابة، عامل للمحاكمة أمام الجنايات، لاتهامه بقتل والده عمدا مع سبق الأصرار والترصد.

تحقيقات نيابة قسم إمبابة، التى أجراها مهاب الصياد، وكيل نيابة قسم إمبابة، كشفت عن نشوب مشادة كلامية نشبت بين المتهم "محمد. م" ووالده، تطورت إلى مشاجرة، فأسرع المتهم إلى المطبخ وأحضر سكينا وقام بطعن والده 10 طعنات، 4 فى منطقة الصدر واثنان فى الظهر والباقى فى أنحاء متفرقة من جسده، وتركه غارقا فى دمائه، وسط صرخات من والدته المسنة التى استيقظت فور سماعها أنين زوجها لحظة تلقيه الطعنات.

وأشارت التحقيقات، إلى أن والدة المتهم استنجدت بالأهالى فور خروج نجلها من المنزل بعد تنفيذ جريمته، وتم إخطار الجهات الأمنية التى تمكنت من ضبطه ليلا فور عودته إلى المنزل.

وقال أحد شهود العيان خلال تحقيقات النيابة، أن المتهم كان منهمكا فى لعبة "الحوت الأزرق" التى تعد واحدة من الألعاب المحظورة لما لها من خطورة بالتاثير على عقول من يمارسوا تلك اللعبة، مشيرا إلى أن المتهم كان يتحدث كثيرا حول دخوله لتلك اللعبة، وأنه دائم التواصل مع القائمين عليها، وقيامه بالعديد من التحديات المطلوبة منه، الأمر الذى أكده أحد أقاربه بعثورهم على "مشنقة" داخل غرفة الجاني، والتى تعد التحدى الأول باللعبة.

وقالت والدته خلال التحقيقات، إن تصرفات نجلها كانت غريبة خلال الاونة الأخيرة، ودائما يثير المشاكل وفى خلافات بشكل مستمر مع والده، لافتة إلى حديثه عن عن الثواب والعقاب، كما أنه أخبرها أنه رسول مبعوث من عند الله ويرغب فى تغير الوضع الذى يحيط به، وأن كل حياتنا تشوبها الحرمانية، مؤكدة على سلامة قواه العقلية، رغم أنه يتصرف بغرابة.

وبعدما استمعت النيابة إلى أقوال المتهم الذى اعترف بارتكاب جريمته وقام بتمثيلها أمرت بحبسهم ومن ثم التجديد له في الميعاد، حتي صدر قرار بأحالته.