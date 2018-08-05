video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 05 أغسطس 2018 12:20 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار العملات اليوم الأحد 5-8-2018 الدولار يستقر واليورو يتراجع أمام الجنيه

الأحد، 05 أغسطس 2018 11:53 ص
أسعار العملات اليوم الأحد 5-8-2018 الدولار يستقر واليورو يتراجع أمام الجنيه عملات ورقية
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

حالة من التباين بدأت عليها أسعار العملات، فى تعاملات الأسبوع المصرفى الحالى، وجاء تباين العملات بين التراجع والاستقرار، حيث تراجعت أسعار بعض العملات أمام الجنيه المصرى، أهمها اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى، فيما استقرت عملات أخرى فى مقدمتها الدولار الأمريكى.

 

وفى التعاملات الصباحية لليوم الأحد  5- 8 -2018، انخفض سعر اليورو الأوروبى، مسجلاً 20.55 جنيه للشراء، و 20.76 جنيه للبيع، كما تراجع سعر الجنيه الاسترلينى، والدينار الكويتى أيضاً، فيما استقر سعر الدولار عند سعر ختام تعاملات نهاية الأسبوع المصرفى الماضى يوم الخميس.

 

وبحسب تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل العملة المصرية، والتى استقر بها سعر الدولار والريال السعودى، فيما تراجع سعر اليورو والاسترلينى والدينار الكويتى، وجاءت كالتالى:

 

الجنيه المصرى اليوم
الجنيه المصرى اليوم

 

سعر الدولار فى مصر
 

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد، أول أيام الأسبوع، مسجلاً ثباتاً عند ختام سعر تعاملات يوم الخميس الماضى "جمعة وسبت عطلة أسبوعية للمصارف والبنوك"، وجاء سعره فى عدد مختلف من البنوك، كالتالى:

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.80 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.77 جنيه للشراء

17.87 جنيه للبيع

 

صرف الدولار
صرف الدولار

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.78 جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.82 جنيه للشراء

17.92  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.83  جنيه للشراء

17.93  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 17.82 جنيه للشراء

 17.92 جنيه للبيع

 

الدولار
الدولار

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 

بلغ متوسط سعر اليورو الأوروبى فى تعاملات اليوم الأحد، بحسب البنك المركزى، 20.70 جنيه للشراء، و 20.81 جنيه للبيع، متراجعاً فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، مقارنة بختام تعاملات يوم الخميس الماضى، مسجلا سعر، 20.55 جنيه للشراء، و 20.76 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم
 

بلغ متوسط سعر الجنيه الاسترلينى فى تعاملات اليوم الأحد، أول أيام الأسبوع المصرفى، بحسب البنك المركزى، 23.20 جنيه للشراء، و 23.33 جنيه للبيع، متراجعاً فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، مقارنة بختام تعاملات نهاية الأسبوع الماضى، مسجلا سعر، 23.07 جنيه للشراء، و 23.31 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم
 

بلغ متوسط سعر الدينار الكويتى فى تعاملات اليوم الأحد، بحسب البنك المركزى، 58.79 جنيه للشراء، و 59.20 جنيه للبيع، متراجعاً فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا سعر، 58.67 جنيه للشراء، و 59.04 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم
 

بلغ متوسط سعر الريال السعودى، والذى سجل استقراراً اليوم الأحد فى مختلف البنوك العاملة فى السوق المصرى، 4.75 جنيه للشراء، و 4.77 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره فى البنك الأهلى المصرى، 4.74 جنيه للشراء، و 4.76 جنيه للبيع.

 

الريال-السعودي
الريال-السعودي

 

 

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار العملات اليوم السبت 4-8-2018

أسعار العملات اليوم الجمعة 3-8-2018

أسعار العملات اليوم الخميس 2-8-2018 اليورو يتراجع والدولار مستقر

اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

اسعار العملات اليوم فى مصر

اخبار الاقتصاد

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الريال السعودى




لا تفوتك
القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

وصفات طبيعية للشعر بورق الجوافة والشاى

وصفات طبيعية للشعر بورق الجوافة والشاى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة