أسعار العملات اليوم الأحد 5-8-2018 الدولار يستقر واليورو يتراجع أمام الجنيه

كتبت- هبة حسام

حالة من التباين بدأت عليها أسعار العملات، فى تعاملات الأسبوع المصرفى الحالى، وجاء تباين العملات بين التراجع والاستقرار، حيث تراجعت أسعار بعض العملات أمام الجنيه المصرى، أهمها اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى، فيما استقرت عملات أخرى فى مقدمتها الدولار الأمريكى.

وفى التعاملات الصباحية لليوم الأحد 5- 8 -2018، انخفض سعر اليورو الأوروبى، مسجلاً 20.55 جنيه للشراء، و 20.76 جنيه للبيع، كما تراجع سعر الجنيه الاسترلينى، والدينار الكويتى أيضاً، فيما استقر سعر الدولار عند سعر ختام تعاملات نهاية الأسبوع المصرفى الماضى يوم الخميس.

وبحسب تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل العملة المصرية، والتى استقر بها سعر الدولار والريال السعودى، فيما تراجع سعر اليورو والاسترلينى والدينار الكويتى، وجاءت كالتالى:



الجنيه المصرى اليوم

سعر الدولار فى مصر



استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد، أول أيام الأسبوع، مسجلاً ثباتاً عند ختام سعر تعاملات يوم الخميس الماضى "جمعة وسبت عطلة أسبوعية للمصارف والبنوك"، وجاء سعره فى عدد مختلف من البنوك، كالتالى:

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.80 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر



17.77 جنيه للشراء

17.87 جنيه للبيع



صرف الدولار

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع



الدولار

سعر اليورو الأوروبى اليوم



بلغ متوسط سعر اليورو الأوروبى فى تعاملات اليوم الأحد، بحسب البنك المركزى، 20.70 جنيه للشراء، و 20.81 جنيه للبيع، متراجعاً فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، مقارنة بختام تعاملات يوم الخميس الماضى، مسجلا سعر، 20.55 جنيه للشراء، و 20.76 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم



بلغ متوسط سعر الجنيه الاسترلينى فى تعاملات اليوم الأحد، أول أيام الأسبوع المصرفى، بحسب البنك المركزى، 23.20 جنيه للشراء، و 23.33 جنيه للبيع، متراجعاً فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، مقارنة بختام تعاملات نهاية الأسبوع الماضى، مسجلا سعر، 23.07 جنيه للشراء، و 23.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم



بلغ متوسط سعر الدينار الكويتى فى تعاملات اليوم الأحد، بحسب البنك المركزى، 58.79 جنيه للشراء، و 59.20 جنيه للبيع، متراجعاً فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا سعر، 58.67 جنيه للشراء، و 59.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم



بلغ متوسط سعر الريال السعودى، والذى سجل استقراراً اليوم الأحد فى مختلف البنوك العاملة فى السوق المصرى، 4.75 جنيه للشراء، و 4.77 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره فى البنك الأهلى المصرى، 4.74 جنيه للشراء، و 4.76 جنيه للبيع.