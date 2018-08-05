أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 5-8-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 5-8-2018، وجاءت أبرزها إعداد هيئة الرقابة المالية دراسة بتوسيع نطاق التغطية المتعلقة بصندوق حماية المستثمر، توظيفا للملاءة المالية القوية له، بحيث يتم تغطية الأخطاء المرتبطة بالشركات المقيدة بالبورصة حيث تم الاتفاق مع صندوق حماية المستثمر على تخفيض الرسوم التى يتحملا المتعاملون بنسبة 50% من التكلفة الحالية.

البورصة تخسر 1.5 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 878.828 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 125 مليون ورقة مالية بقيمة 466 مليون جنيه عبر تنفيذ 17.4 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 84.88% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 9.41%، والعرب على 5.72% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.96%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 15.7 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 553 ألف جنيه، 18.2 مليون جنيه، 7.5 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 15737 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2591 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 15709 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07% عند مستوى 748 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1943 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 474 نقطة.

وارتفعت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 68 شركة، ولم تتغير مستويات 55 شركة.

صندوق حماية المستثمر

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن إعداد الهيئة دراسة بتوسيع نطاق التغطية المتعلقة بصندوق حماية المستثمر، توظيفا للملاءة المالية القوية له، بحيث يتم تغطية الأخطاء المرتبطة بالشركات المقيدة بالبورصة حيث تم الاتفاق مع صندوق حماية المستثمر على تخفيض الرسوم التى يتحملا المتعاملون بنسبة 50% من التكلفة الحالية.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية صباح اليوم الأحد، فعاليات ورشة العمل الدولية التى تنظمها الهيئة تحت عنوان "المنهجيات المستخدمة فى تنظيم اسواق المال" بمشاركة أشخاص قائمون على ادارة نظم للرقابة على أكبرأسواق المال العالمية والتى تتميز بتعدد مشتقاتها وبورصاتها - لأول مرة فى القاهرة - و فى مقدمتهم أحد قضاة المحاكم الفيدرالية الأمريكية المتخصصة فى مجال جرائم سوق رأس المال ، ومتحدثين من الخبراء الاجانب من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC ، ولجنة تداول السلع الآجلة CFTC ومؤسسة Bloomberg المالية الأمريكية والمؤسسة الامريكية الوطنية لممتهنى الاستثمار ومؤسسة متطوعى الخدمات المالية FSVC .

وأوضح رئيس الهيئة أن الدورة التدريبية تمثل أولى حلقات السلسلة التدريبية للعاملين بالهيئة لتحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتحقيق ادارة افضل للمخاطر واستقرار النظام المالى – أحد أهداف استراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية – والإستعداد لتنفيذ الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية فى صورتها النهائية ( 2018 - 2022 ) ، عقب الإعلان عن صورتها النهائية فى الأجتماع القادم لمجلس إدارة الهيئة.

وأضاف عمران، أن الجلسات ستتضمن استعراض معايير الإلزام التى تتبعها لجنه تداول السلع الآجلة فى كل من سوق المشتقات وسوق العملات الرقمية. ومناقشة القضايا الحالية التى تواجه هيئات الرقابة المالية، وكذلك المخالفات الخاصة بالتداول، والتلاعب فى السوق، وارتفاع عمليات الاحتيال فى العملات الرقمية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الهجمات الإلكترونية. وسيحاول المشاركون فى الورشة إيجاد أدوات لمواجهة هذه التحديات بالإضافة إلى تقنيات مراقبة السوق لتحديد الانتهاكات المحتملة.

كما سيتم التدريب حول أفضل الممارسات فى سوق المشتقات واقتراض الاوراق المالية بغرض البيع ، وسيحظى المشاركون فى الورشة بعرض مفصل عن اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع وسوق إقراض الأوراق المالية.، بالاضافة الى عرض فوائد اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع، مع طرح للمخاوف المشتركة حول استخدام الية اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع ذلك بالإضافة إلى عرض أنواع المشتقات (الخيارات، العقود الآجلة، المقايضات) ودور المشتقات فى السوق، وفوائد المشتقات مقابل المخاوف منها. وسوف يعرض المتحدث الفرق بين المشتقات غير المدرجة فى البورصة والمشتقات المدرجة فى البورصة ويقدم أمثلة لكل منها.

الإسكندرية للحاويات

أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، عن تعاقد الشركة القابضة مع شركة ان اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، كمستشار لطرح حصة 30% من رأس مال شركة الإسكندرية من خلال الطرح الثانوى فى البورصة.

كشفت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، خلال العام المالى الماضى (2017 - 2018) ارتفاع صافى ربح الشركة بعد الضريبة بنسبة 11.8%، حيث سجلت صافى ربح بلغ 2.45 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2017 حتى نهاية يونيو 2018، مقابل 2.19 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له (2016 - 2017).

جدير بالذكر، تسعى مصر إلى طرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية، بإجمالى قيمة قد تصل إلى 80 مليار جنيه، فى إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، حيث تستهدف طرح تلك الشركات خلال فترة تتراوح بين 24 - 30 شهراً، بقيمة سوقية قد تصل إلى 430 مليار جنيه.

ومن المقرر أن تتراوح النسب المطروحة من تلك الشركات بين 15و30%، بشرط ألا تقل حصة المال العام بتلك الشركات عن ذلك.