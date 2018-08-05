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أبرز 5 أزمات عرضتها برامج "التوك شو" هذا المساء

الأحد، 05 أغسطس 2018 01:06 ص
أبرز 5 أزمات عرضتها برامج "التوك شو" هذا المساء مريضة بقوائم الانتظار
كتب محمد شرقاوى
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عرضت برامج "التوك شو" أمس السبت، أهم اللقطات الإنسانية والسياسية والتى تهم الرأى العام والتى تأتى على رأسها، مستشفى الشرطة تستقبل 6 حالات ضمن قوائم انتظار، وأهالى الفيوم يستغيثون بالمسئولين لإنقاذهم من رحلات الصيد التى أودت بحياة 4 شباب بحثًا عن الرزق خارج القرية، مطالبين بإعادة الصيد ببحيرة قارون.

 

أهالى عزبة "أبو جنيدى" يسربون أطفالهم من المدارس، للبحث عن عمل لجلب الرزق، نظرًا لضروفهم المادية القاسية، فيما اشتكى أهالى 7 بالدقهلية من عدم توفير المياه النظيفة، مطالبين المسئولين بتوصيل المياه حتى لا يتسبب ضرر الأهالى من قلة المياه والتى تعتبر أساس الحياة على وجه الأرض، فيما عرض تقرير على رأى المواطنين من تطبى قرار تقليص أيام العمل الحكومى لترشيد الاستهلاك.

 

مستشفى الشرطة تستقبل 6 حالات ضمن قوائم انتظار الرعاية الحرجة والعمليات العاجلة

عرض برنامج "90 دقيقة، المذاع على فضائية "المحور" تقريرًا، أن مستشفى الشرطة استقبلت 6 حالات ضمن قوائم انتظار الرعاية الحرجة والعمليات العاجلة، وذلك بعد ما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة لإنهاء قوائم انتظار المرضى التى كلف بها وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، للقضاء عليها فى مدة 6 أشهر.

أهالى الفيوم يستغيثون بالمسؤلين لإنقاذهم من رحلات الموت

عرض برنامج "90 دقيقة، المذاع على فضائية "المحور" تقريرًا، عن أهالى قرية شكشوك بالفيوم يستغيثون بالمسئولين لإنقاذهم من رحلات الصيد، لفقدهم 4 شباب فى رحله صيد إلى أسوان جلبا للرزق، كما طالب أهالى القرية بإعادة تشغيل بحيرة قارون لإعادة الصيد مرة أخرى. 

 

عزبة "أبو جنيدى" دليل على أن تسرب التعليم لم ينته بعد

عرض برنامج "أنا والناس" المذاع على فضائية "الحياة" تقريرا، عن أهالى عزبة أبو جنيدى بمحافظة الفيوم، يسربون أطفالهم من المدارس بحث عن الرزق، نظرا لظروفهم المادية القاسية.

 

أهالى 7 قرى بالدقهلية يعانون من غياب مياه الشرب

عرض برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" تقريرًا، عن أهالى 7 قرى بمحافظة الدقهلية يعانون من غياب مياه الشرب، ومعاناتهم من دخول المياه النظيفة ساعتين فى اليوم فقط، والأهالى يناشدون المسئولين لإنقاذهم من هذه الكارثة.

 

هل تؤيد أم تعارض تقليص أيام العمل الحكومى لترشيد الاستهلاك؟

عرض برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، تقريرا، هل تؤيد أم تعارض تقليص أيام العمل الحكومي لترشيد الاستهلاك؟، ورد بعض المواطنين أن هذه القرار خاطئ، والبعض يؤكد تقليل ساعات العمل، والآخر لابد من إصدار قرر بتعديل مواعيد الشيفتات حتى لا يكون هناك تكدس فى الشوارع

 


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