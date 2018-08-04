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السبت، 04 أغسطس 2018 04:03 م
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23 سفينة إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد

السبت، 04 أغسطس 2018 02:37 م
23 سفينة إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - ارشيفية
بورسعيد- السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى عدد سفن الحاويات والبضائع التى استقبلتها موانئ بورسعيد 23 سفينة اليوم السبت 4 أغسطس 2018.

 

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن، أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول سفينة وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

 

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 
 
 

 


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