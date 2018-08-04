وزير النقل: لا نية لرفع أسعار تذاكر السكة الحديد قبل الارتقاء بمستوى الخدمة

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أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن الوزارة استهدفت من رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق استدامة الخدمة فى المقام الأول، نافيا اعتزام الوزارة رفع أسعار تذاكر السكة الحديد إلا بعد الوصول بمستوى الخدمة المقدمة للدرجة، التى تحظى برضاء المواطنين.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية التى قام بها اليوم السبت للجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، والذى يمتد بطول 5.15 كم، ويشتمل على 4 محطات نفقية هى هارون وهليوبوليس وألف مسكن ونادى الشمس، بالإضافة إلى محطة علوية هى محطة النزهة.

وقال عرفات إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بعدم رفع أسعار السكة الحديد قبل الانتهاء من خطط تطوير منظومة السكة الحديد فى مصر، وهى خطط شاملة وغير مسبوقة فى تاريخ سكك حديد مصر تستهدف تحقيق الأمان كأولوية قصوى، يليه انتظام المواعيد وتحقيق الرفاهية.

وأضاف أن المرحلة الأولى من مراحل تطوير السكة الحديد تركز على الخطوط التى تشهد كثافة فى الاستخدام، وهى خطوط يبلغ طولها نحو 1100 كم، لافتا إلى وجود اهتمام خاص بالدرجات الثانية والثالثة لتصبح فى نفس مستوى الدرجة الممتازة خاصة على الخطوط ذات المسافات الطويلة.

من ناحية أخرى، تفقد الوزير محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، والتقى بالعاملين بهذا المشروع الهام، مؤكدا أن هناك تقدمًا كبيرًا فى تنفيذ الأعمال الإنشائية للجزء الأول من المرحلة الرابعة بنسبة إنجاز 90% والأعمال المدنية والتشطيبات بنسبة 93% وأعمال السكة بنسبة 90%، فى حين بلغت أعمال القوى الكهربائية 90% والأعمال الكهروميكانيكية 81% وأعمال الاتصالات والإشارات والتحكم 66%.

وأوضح عرفات أنه من المقرر افتتاح هذا الجزء فى ديسمبر المقبل، خاصة وأن نسب تنفيذ المحطات تتماشى مع الجدول الزمنى للتنفيذ حيث أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية والتشطيبات لمحطة هارون ومحطة ألف مسكن بلغت 99% ومحطة نادى الشمس بلغت 96%.

وأكد عرفات أن وزارة النقل تولى أهمية كبيرة لتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق، نظرًا للدور الهام لمترو الأنفاق فى تخفيف الضغط المرورى على شوارع ومحاور القاهرة خاصة وأنه أحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعى المنظم، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا العمل فى خمسة مشروعات بالخط الثالث وهى الجزءين الأول والثانى من المرحلة الرابعة، بالإضافة إلى ثلاثة أجزاء بالمرحلة الثالثة.