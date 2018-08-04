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وزير النقل: انتهاء تنفيذ وتشغيل مترو هارون- نادى الشمس نهاية ديسمبر

السبت، 04 أغسطس 2018 11:51 ص
وزير النقل: انتهاء تنفيذ وتشغيل مترو هارون- نادى الشمس نهاية ديسمبر وزير النقل ومترو الانفاق
كتب رضا حبيشى _ تصوير عمرو مصطفى
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أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو نهاية ديسمبر المقبل.
 
وأضاف وزير النقل خلال تفقده أعمال تنفيذ المشروع، أن هذا الجزء الشامل 4 محطات سينقل 300 ألف راكب يوميا، وستبدأ أعمال الاختبارات مع بداية سبتمبر المقبل.
 
وأوضح وزير النقل أن هناك تقدمًا كبيرًا في تنفيذ الأعمال الإنشائية للجزء الأول من المرحلة الرابعة حيث وصلت نسبة الإنجاز  90 ٪ والأعمال المدنية والتشطيبات بنسبة  93  ٪ وأعمال السكة   90 % فى حين بلغت اعمال القوى الكهربائية 90 % والاعمال الكهروميكانيكية 81 %واعمال الاتصالات والاشارات والتحكم 66 % .
 
ولفت وزير النقل، إلى أنه من المقرر افتتاح هذا الجزء في ديسمبر 2018، مشيرا إلى أن نسب تنفيذ المحطات تتمشى مع الجدول الزمنى للتنفيذ، حيث أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية والتشطيبات لمحطة هارون ومحطة ألف مسكن بلغت 99% ومحطة نادى الشمس 96 %.
 
وأوضح عرفات أن وزارة النقل  تولي أهمية كبيرة لتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق، نظرًا للدور الهام لمترو الأنفاق في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة خاصة وأنه أحد  أهم عناصر منظومة النقل الجماعي المنظم ،  منوها الى  أنه يجرى حاليًا العمل في خمس مشروعات بالخط الثالث، وهى الجزئين الأول والثاني من المرحلة الرابعة، بالإضافة إلى الثلاثة أجزاء بالمرحلة الثالثة.
 
صور هشام عرفات يتفقد المترو (1)
 

 

صور هشام عرفات يتفقد المترو (2)
 

 

صور هشام عرفات يتفقد المترو (3)
 

 

صور هشام عرفات يتفقد المترو (4)
 

 

صور هشام عرفات يتفقد المترو (5)
 

 

صور هشام عرفات يتفقد المترو (6)
 

 

صور هشام عرفات يتفقد المترو (7)
 

 

صور هشام عرفات يتفقد المترو (8)
 

 

صور هشام عرفات يتفقد المترو (9)
 

 

صور هشام عرفات يتفقد المترو (10)
 
 
صور هشام عرفات يتفقد المترو (11)
 

 

صور هشام عرفات يتفقد المترو (12)

 

صور هشام عرفات يتفقد المترو (13)
 

 

صور هشام عرفات يتفقد المترو (14)
 

 

صور هشام عرفات يتفقد المترو (15)
 

 

صور هشام عرفات يتفقد المترو (16)
 

 

صور هشام عرفات يتفقد المترو (17)
 

 

صور هشام عرفات يتفقد المترو (18)
 

 

صور هشام عرفات يتفقد المترو (19)
 

 

صور هشام عرفات يتفقد المترو (20)
 

 

صور هشام عرفات يتفقد المترو (21)
 

 

صور هشام عرفات يتفقد المترو (22)
 

 

صور هشام عرفات يتفقد المترو (23)
 

 

صور هشام عرفات يتفقد المترو (24)
 

 

صور هشام عرفات يتفقد المترو (25)
 

 

صور هشام عرفات يتفقد المترو (26)
 

 

صور هشام عرفات يتفقد المترو (27)
 

 

صور هشام عرفات يتفقد المترو (28)
 

 

صور هشام عرفات يتفقد المترو (29)
 

 

صور هشام عرفات يتفقد المترو (30)
 

 

صور هشام عرفات يتفقد المترو (31)
 

 

صور هشام عرفات يتفقد المترو (32)
 

 

صور هشام عرفات يتفقد المترو (33)
 

 

صور هشام عرفات يتفقد المترو (34)
 

 

صور هشام عرفات يتفقد المترو (35)

 

صور هشام عرفات يتفقد المترو (36)
 

 

صور هشام عرفات يتفقد المترو (37)
 

 

صور هشام عرفات يتفقد المترو (38)
 

 


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