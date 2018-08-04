وزير القوى العاملة يصل العاشر من رمضان لتوقيع اتفاقية عمل مع المصانع

كتبت منال العيسوى

وصل، منذ قليل، الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة لمدينة العاشر من رمضان لتوقيع بروتوكول اتفاقية العمل الجماعية مع بعض مصانع العاشر من رمضان لصرف العلاوة الخاصة للعاملين بمجموعة من الشركات.

كانت وزارة القوى العاملة قد نجحت بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، وإدارة إحدى المجموعات الاستثمارية، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية تكفل الحفاظ على حقوق ومكتسبات نحو 300 عامل، وتسرى هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليها، وتنتهى فى 31 مارس 2021، وتخضع لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.