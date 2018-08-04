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وزير الرياضة: سنقتحم جميع المشاكل بمراكز الشباب لتقدم التنوير والثقافة

السبت، 04 أغسطس 2018 11:34 م
وزير الرياضة: سنقتحم جميع المشاكل بمراكز الشباب لتقدم التنوير والثقافة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
كتب أيمن رمضان
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قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن هناك اهتمامًا كبيرًا بتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، يحتم علينا اقتحام أية مشاكل أو عراقيل تحول دون إتمام استراتيجيتنا فى تطوير هذه المراكز لتكون فى خدمة التنوير والتثقيف إلى جانب الرياضة.

 

وأضاف "صبحى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر فضائية "dmc"، أنه تم عمل اجتماع لكافة مدراء إدارات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية اليوم، بمقر الوزارة من أجل دراسة كل شىء متعلق بإجراء انتخابات مراكز الشباب وسبل تنفيذ خطة التطوير، وتابع: "لدينا رؤية وإستراتيجية واضحة لعمل ذلك".


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