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وزير الخارجة الأمريكى يعرب عن تفاؤله بإنهاء برنامج كوريا الشمالية النووى

السبت، 04 أغسطس 2018 09:27 ص
وزير الخارجة الأمريكى يعرب عن تفاؤله بإنهاء برنامج كوريا الشمالية النووى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
رويترز
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صافح وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو نظيره الكورى الشمالى رى يونج هو وتبادلا الحديث والابتسامات خلال اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اليوم السبت فى سنغافورة.

وقال بومبيو، اليوم السبت، إن عملية إنهاء برنامج كوريا الشمالية النووى قد تستغرق وقتا ولكنه أبدى تفاؤله بأنها ستتم فى إطار جدول زمنى وضعه زعيمها كيم جون أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان وزير الخارجية الأمريكى قال قبل اللقاء القصير خلال جلسة التقاط صور المجموعة إنه لم يجر محادثات مع رى خلال زيارته لسنغافورة.

 


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