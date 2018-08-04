وزير الآثار من الأقصر: كشف آثري جديد سنعلن عنه خلال أسابيع

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، خلال زيارته لمحافظة الأقصر منذ قليل مساء اليوم السبت، عن كشف أثرى جديد، خلال الأسابيع المقبلة، بالبر الغربي، لخدمة ودعم حركة السياحة والترويج للأقصر عالميا، بمؤتمر عالمي تحتضره مختلف وسائل الإعلام.

وأضاف وزير الآثار لـ"اليوم السابع"، أنه حضر لمحافظة الأقصر لمتابع آخر تطورات العمل في طريق الكباش الفرعوني الذي انتهي بنسبة 90% هندسياً، وكذلك أعمال الترميمات والتطوير داخل معابد الكرنك والأقصر، ورافقه خلال الجولة كل من محمد بدر محافظ الأقصر، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار.