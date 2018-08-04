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وزيرة الصحة الإيطالية تتحدى مجلس الشيوخ بسبب الحصبة.. اعرف التفاصيل

السبت، 04 أغسطس 2018 06:42 م
وزيرة الصحة الإيطالية تتحدى مجلس الشيوخ بسبب الحصبة.. اعرف التفاصيل وزيره الصحة بايطاليا
كتبت : نورهان طمان
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رغم زيادة أعداد المصابين بالحصبة في إيطاليا إلآ أن ائتلاف الأغلبية في البرلمان الإيطالي قرر تأجيل إلزامية التلقيح ضد المرض للعام القادم، وذلك بهدف إدخال تعديلات على مقتضيات هذا القانون "المثيرة للجدل"؛ الذي أقرته حكومة يسار الوسط السابقة خلال السنة الماضية.

آثار الأمر غضب عموم الشعب الإيطالي وخاصة نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وذلك بسبب زيادة أعداد الأطفال الذين تغلب عليهم المرض في السنوات الأخيرة حيث أن القانون خاص بتلقيح الأطفال حتى سن 16 عاما ، ويقضي بتلقيحهم بـ 10 لقاحات بشكل إلزامي، حتى يمكنهم الالتحاق بالمدارس، فيما يتم فرض غرامات مالية على آباء الأطفال غير الملقحين تتراوح قيمتها ما بين 100 و 500 أورو.

#vaccini هو الهاشتاج الأكثر تداولا في جميع أنحاء إيطاليا ، وتعد الوزيرة الإيطالية بياتريتشى لورينزين من أبرز المتفاعلين مع الهاشتاج اعتراضا على قرار ائتلاف الأغلبية ، حيث نشرت على حسابها الشخصي عدة تغريدات أهمها مقطع مصور للاحتجاجات ضد قرار البرلمان الإيطالي 

 

 

 


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