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السبت، 04 أغسطس 2018 08:06 م
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هيئة الطيران الروسية تصدر بيانا بشأن مصرع 18 شخصا فى تحطم طائرة سيبيريا

السبت، 04 أغسطس 2018 06:54 م
هيئة الطيران الروسية تصدر بيانا بشأن مصرع 18 شخصا فى تحطم طائرة سيبيريا تحطم طائرة
(رويترز)
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ذكرت هيئة الطيران الروسية وخدمات الطوارئ أن 18 شخصا قتلوا بعدما تحطمت طائرة هليكوبتر فى منطقة كراسنويارسك فى سيبيريا اليوم السبت.

وقالت هيئة الطيران الروسية (روسافياتسيا) إن الركاب، وهم عمال كانوا فى الطريق لعملهم فى محطة لضخ النفط، وأفراد الطاقم الثلاثة لقوا حتفهم عندما اصطدمت الطائرة مي-8 روسية الصنع مع شحنة خاصة بهليكوبتر مجاورة أثناء استكمالهما الإقلاع.

وأضافت الهيئة أن الحادث وقع فى منطقة حقل فانكور فى شرق سيبيريا وحقل فانكور هو أكبر حقول النفط فى المنطقة وتديره شركة روسنفت الروسية.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن جهات أمنية قولها إنه أمكن تم انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة واللذين لم تلحق بهما أضرار على ما يبدو وسيرسلان إلى موسكو فى إطار التحقيقات، وهبطت الطائرة الأخرى بسلام بعد الحادث.

 


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