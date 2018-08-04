video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 04 أغسطس 2018 12:15 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

هالة السعيد محافظا لمصر بمجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية

السبت، 04 أغسطس 2018 11:02 ص
هالة السعيد محافظا لمصر بمجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية هالة السعيد
كتب ـ مصطفى عبد التواب
إضافة تعليق

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى محافظاً لجمهورية مصر العربية بمجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية، وكذلك تعيين الدكتور محمد معيط وزير المالية محافظاً مناوباً، على أن يتم نشر القرار بالجريدة الرسمية

ويشار إلى أن موافقة رئيس الجمهورية قد صدرت فى عام 1975 بشأن اتفاقية تأسيس البنك الإسلامى للتنمية والموقعة فى جدة فى عام 1974.

جدير بالذكر، أن البنك الإسلامى للتنمية هو بنك تنموى متعدد الأطراف، يعمل على تحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى البلدان والمجتمعات الإسلامية فى جميع أنحاء العالم، وإحداث التأثير على نطاق واسع ويضم البنك فى عضويته 57 دولة عضوا فى أربع قارات ويتخذ مقره الرئيسى فى جدة، بالمملكة العربية السعودية.

ويمثل مجلس المحافظين فى البنك السلطة الأعلى، حيث يمثل كل دولة عضو فى البنك بالمجلس محافظ ومحافظ مناوب، ويكون أحدهما أو كلاهما فى معظم الحالات، بمرتبة وزير. يجتمع المجلس مرة فى السنة للنظر فى البيانات المالية للسنة المالية المنصرمة واعتمادها، وتعيين مدققى الحسابات الخارجيين ووضع السياسات المستقبلية للبنك.

 

9247dba3-45ff-4d4e-86a1-79cec0610aae

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هالة السعيد: التنمية تبدأ من المحافظات.. وزيادة فى مخصصاتهم بواقع 96%

هالة السعيد

البنك الإسلامى للتنمية

محمد معيط

رئيس الوزراء




لا تفوتك
الكهرباء: إضافة ألف ميجا وات سبتمبر المقبل من مشروعات رفع كفاءة 3 محطات

الكهرباء: إضافة ألف ميجا وات سبتمبر المقبل من مشروعات رفع كفاءة 3 محطات

لماذا بادر الأساقفة بغلق حساباتهم على "فيس بوك"؟.. اعرف أكثر

لماذا بادر الأساقفة بغلق حساباتهم على "فيس بوك"؟.. اعرف أكثر

" On Sport" تعرض جدول الدورى عقب نهاية الجولة الأولى

" On Sport" تعرض جدول الدورى عقب نهاية الجولة الأولى

"حماية المستهلك" يلزم شركات الأدوية بسحب 14 دواء تحتوى شوائب مسرطنة

"حماية المستهلك" يلزم شركات الأدوية بسحب 14 دواء تحتوى شوائب مسرطنة

فيديو.. هؤلاء الإرهابيون مطلوبون على قوائم الرباعى العربى

فيديو.. هؤلاء الإرهابيون مطلوبون على قوائم الرباعى العربى

كل ما تريد معرفته عن غلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا والطرق البديلة

كل ما تريد معرفته عن غلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا والطرق البديلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة