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السبت، 04 أغسطس 2018 01:34 م
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موريتانيا: الحزب الحاكم يترشح فى جميع الدوائر بالانتخابات البرلمانية المقبلة

السبت، 04 أغسطس 2018 01:04 م
موريتانيا: الحزب الحاكم يترشح فى جميع الدوائر بالانتخابات البرلمانية المقبلة انتخابات موريتانيا- أرشيفية
أ ش أ
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 أعلن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم فى موريتانيا، أنه ترشح فى جميع الدوائر بالانتخابات البرلمانية والبلدية والإقليمية المقررة فى الأول من سبتمبر القادم.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية تقدم بمرشحين فى جميع الدوائر الانتخابية الـ55 ، وحل ثانيا حزب (تواصل) المعارض الذى رشح فى 38 دائرة ، وجاء فى المرتبة الثالثة حزب الوئام ، ورابعا حزب التحالف الديمقراطى والذى ترشح فى 27 دائرة،وحزب التحالف الشعبى التقدمى فى 27 دائرة، وحزب الحركة من اجل التأسيس فى 15 دائرة،وحزب اتحاد قوى التقدم فى 12 دائرة، فيما رشح حزب (عادل) فى 5 دوائر.

وتشهد الانتخابات الموريتانية مشاركة غير مسبوقة من عشرات الأحزاب الموريتانية التى يطال الحظر الكثير منها فى حالة عدم الحصول على واحد فى المائة خلال الانتخابات ضمن قانون جديد يطبق لأول مرة ، ويتوقع ان يقلص عدد الاحزاب التى تبلغ حاليا مائة وخمسة أحزاب سياسية معترف بها رسميا.

 


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