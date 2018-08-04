مندوب الكويت بالأمم المتحدة: أوفينا بـ 250 مليون دولار لمساعدة اليمن

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أعلن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، وفاء الكويت ب250 مليون دولار، تمثل كامل المبلغ الذى تعهدت به لمساعدة الشعب اليمنى، خلال مؤتمر المانحين الذى عقد فى جنيف خلال شهر ابريل الماضي.

وأضاف العتيبى – فى تصريح صحفى، عقب تسليمه الجزء الأخير من المبلغ، والبالغ 50 مليون دولار أمريكي، الى مديرة مكتب برنامج الاغذية العالمى كوكو يوشيامى - أن هذه المساهمة المخصصة لبرنامج الاغذية العالمي، تهدف الى وصول المواد الغذائية الى ما يقارب مليونى شخص فى اليمن، دون التمييز أو التفريق بينهم، موضحا أنه تم توجيه هذه المساهمة الكويتية للمنظمات والوكالات والصناديق الدولية، من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني.

وأشار إلى أن الدعم الكويتى للمنظمات والصناديق والبرامج الأممية، يأتى ضمن الاستجابة الانسانية التى أطلقتها الأمم المتحدة لليمن هذا العام، موضحا أن الكويت ضمن الدول المانحة الرئيسية لتلك الاستجابة الانسانية، الى جانب السعودية، والامارات، والولايات المتحدة وبريطانيا.مؤكدا أن الكويت تؤدى دورا محوريا فى الجهود الانسانية الدولية، لا سيما تلك التى تضطلع بها الأمم المتحدة عبر وكالاتها المتخصصة، واصفا الشراكة ما بين الكويت والأمم المتحدة ب(المتجذرة والراسخة).

يذكر أن هذه المساهمة لبرنامج الاغذية العالمي، تأتى استكمالا للدعم الذى قدمته الكويت، للاستجابة الأممية لليمن، عبر كل من منظمة الصحة العالمية، ومفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية، وصندوق اليمن الانسانى المشترك؛ وذلك من خلال وفدى الكويت الدائمين لدى الأمم المتحدة فى نيويورك وجنيف خلال الشهر الماضي.