مقتل 3 أشخاص وإصابة رابع فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالفرافرة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب رابع فى مشاجرة بالأسلحة النارية فى إحدى القرى بمركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمبارشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوصول 3 جثث إلى مستشفى الفرافرة المركزى فى مشاجرة بالسلاح النارى وتبيَّن نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية فى قرية 17 التابعة للوحدة المحلية لقرى الكفاح بمركز الفرافرة بسبب خلافات على أرض، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص هم محمود عبدالمتعال محمود 38 سنة، ومحمود عبد الرازق إسماعيل 42 سنة، وزينب إبراهيم محمد 38 سنة، وإصابة محمد السيد دسوقى 18 سنة، وجمعيهم مقيمون بالقرية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الفرافرة وجثث المتوفين إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة للتحقيق.