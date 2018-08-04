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خالد صلاح
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مقتل وإصابة 57 مسلحًا من عناصر طالبان شرق أفغانستان

السبت، 04 أغسطس 2018 10:35 ص
مقتل وإصابة 57 مسلحًا من عناصر طالبان شرق أفغانستان القوات الأفغانية- أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم السبت، مقتل وإصابة ما لا يقل عن 57 مسلحًا ينتمون لحركة طالبان من بينهم قادة كبار فى الحركة خلال العمليات الجارية فى إقليم كونار شرق أفغانستان.

وقال فيلق سيلاب 201 التابع للقوات الأفغانية فى بيان بثته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن المسلحين قتلوا أو جرحوا خلال العمليات الجارية فى منطقتى أسمر وجازى أباد، مشيرًا إلى أن المرحلة السادسة من عمليات سيلاب -2 بدأت مساء أمس ويجرى تنفيذها بمساعدة قوات المدفعية والدعم الجوى القريب.

وأضاف البيان أن 51 من مسلحى طالبان من بينهم ثلاثة من قادتها الرئيسيين قتلوا وأصيب ستة آخرين بجروح خطيرة، مضيفا أنه تم تدمير مدفع رشاش من طراز ثقيل دوشكا وقاذفة صواريخ 75 ملم وبعض مخابئ المسلحين خلال العمليات.

 


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