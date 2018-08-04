مصرع 20 شخصا وفقدان 8 آخرين بسبب الفيضانات شمال غربى الصين

بكين (أ ش أ)

لقى 20 شخصا حتفهم؛ فيما لايزال 8 آخرين فى عداد المفقودين جراء الفيضانات التى نجمت عن هطول الأمطار الغزيرة فى منطقة "شينجيانج" الواقعة شمال غربى الصين.

وقالت السلطات المحلية فى "شينجيانج" – وفقا لوسائل إعلام صينية صباح اليوم السبت - إن الفيضانات أسفرت عن إلحاق أضرار بأكثر من 8700 منزل ومزرعة وطريق وخط سكة حديد ومنشأة للطاقة والاتصالات، فضلا عن إجلاء أكثر من 5500 مواطن من سكان المنطقة.

وأضافت السلطات أنه فى ساعة واحدة وصلت كمية الأمطار إلى 110 ملليمترات، فى الوقت الذى لم يتجاوز فيه أعلى رقم مسجل فى المنطقة 52.4 ملم، مشيرة إلى أن الفيضانات أسفرت عن إحداث خرق جزئى بأحد خزانات المياه الرئيسة، حيث وصل معدل مياه الفيضان الواصل إلى الخزان 1848 مترا مكعبا فى الثانية، ما يعادل 3 أضعاف الحد الأقصى الذى يبلغ 537 مترا مكعبا فى الثانية والمصصم ليصمد أمام أسوأ فيضانات حدثت فى 300 عام.