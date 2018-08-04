مصرع طفلة بعد سقوطها من الطابق الثانى بمنزلها فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

لقيت طفلة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثاني بمنزلها بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال المستشفى الطفلة "ج . أ . م" 3 سنوات، ومقيمة بدائرة المركز مصابة بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ والأنف والفم، ادعاء سقوط من علو وتوفيت عقب وصولها .

بالانتقال والفحص وسؤال والدها 28 سنة، بدون عمل قرر أنه حال قيام الطفلة باللهو أعلي سطح المنزل بالطابق الثانى سقطت أرضاً وحدثت إصابتها ووفاتها، ولم يتهم أحدا ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة توقف بالقلب وفشل بالتنفس بسبب الإصابات، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.