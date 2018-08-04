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السبت، 04 أغسطس 2018 10:23 ص
خالد صلاح
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مصرع شقيقين أثناء محاولة لاسترداد هاتف محمول سقط فى حفرة بالصين

السبت، 04 أغسطس 2018 09:39 ص
مصرع شقيقين أثناء محاولة لاسترداد هاتف محمول سقط فى حفرة بالصين هاتف ذكى
أ ش أ
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أفاد تقرير صادر عن الشرطة فى بكين بأن شقيقين من قرية ريفية شمالى الصين لقيا حتفهما فى حفرة بعد محاولتهما استعادة هاتف محمول سقط بهذه الحفرة.

وقال مصدر فى شرطة بكين، إن أحد الرجلين نزل حفرة عميقة تستخدم كمرحاض فى قرية "هويان" بمقاطعة "شانشى" لالتقاط هاتف محمول سقط من أحدهما، وعندما أخفقا فى الخروج من الحفرة العميقة، التى يبلغ طولها ثلاثة أمتار، تعرضا للاختناق والموت البطىء.

وأكد رجال الإنقاذ أن الغازات الضارة التى تولدت من النفايات البشرية يمكن أن تكون السبب فى فقدان الشقيقين للوعى ما عجل بالوفاة.

يأتى ذلك على الرغم من "ثورة دورات المياة" التى تشهدها الصين مؤخرا والتى تهدف لتحسين مستوى النظافة العامة فى جميع أنحاء الصين، فيما لا تزال العديد من المناطق الريفية تفتقر إلى المراحيض الصحية، ولا يزال استخدام الحفر كمراحيض أمرا شائعا فى الصين.


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