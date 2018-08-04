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مصرع شخص بعد سقوطه من قطار الصعيد جنوب بنى سويف

السبت، 04 أغسطس 2018 12:25 م
مصرع شخص بعد سقوطه من قطار الصعيد جنوب بنى سويف جثة - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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لقى شخص مصرعه، بعد سقوطه من قطار أمام إحدى قرى مركز ببا جنوب بنى سويف.

 
وتلقى العميد جمال  كامل مأمور مركز شرطة النقل والمواصلات ببنى سويف، إخطارا من العقيد وليد طاحون رئيس مباحث النقل والمواصلات ببنى سويف، يفيد سقوط رجب على طه 35 سنة يقيم قرية صفط راشين بمركز ببا جنوب المحافظة، من  قطار الصعيد أثناء مروره على محطة سدس.
 
 
انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى مكان الواقعة ونقلت الجثة إلى مشرحة  مستشفى ببا المركزى.
 
 
وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

 


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