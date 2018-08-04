مصرع اثنين وإصابة ثالث أثناء التنقيب عن الأثار بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثالث بجروح وكدمات، أثناء تنقيبهم عن الأثار بإحدى قرى مركز كفر الشيخ ، وتم نقل جثامين المتوفين لمستشفى العبور المركزي ومنها لمشرحة لمستشفى كفر الشيخ العام ، ونقل المصاب لمستشفى العبور للتأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم .

تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا" من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد بوصول جثتين لمستشفى العبور لـ "محمود.م.ش" 32 سنة ،و"عبدالرحمن.أ.س" 24 سنة، وتم وضعه بثلاجة المستشفى ،ومحمد .ح.أ" 37 سنة ،مصاب وحالته العامة سيئة تم وضعه بقسم العناية العامة بقسم القلب والصدر

وبإنتقال مباحث المركز برئاسة الرائد رامي عبدالصمد شرف الدين رئيس مباحث شرطة مركز كفر الشيخ تبين أنهم أثناء التنقيب عن أثار إنهالت عليهم الحفرة بها ماء فلقى مصرعهما غرقاً مما أدي لوفاة الاثنين وإصابة الثالث.، تحرر المحضر الازم وجارى العرض على النيابة العامة .