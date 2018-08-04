مدير أمن مطروح: انقلاب أتوبيس المصطافين بعد اصطدامه بالحاجز الخرسانى

مطروح – حسن مشالي

أكد اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، أن سبب حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، بالكيلو 120 على طريق مطروح_الإسكندرية الساحلى فى الاتجاه للقاهرة، هو اختلال عجلة القيادة بيد سائق الأتوبيس، واصطدامه بالحاجز الخرسانى الموجود على جانب الطريق، مما تسبب فى انقلابه واستقراره على سقفه، ووقوع إصابات ووفيات بين الركاب.

وأوضح مدير الأمن، فى بيان صحفى، أنه تلقى إخطارًا من قسم شرطة الضبعة، بانقلاب الأتوبيس رقم 9427 أ ج د التابع لشركة شرق الدلتا على الطريق الساحلي بالكيلو 120 ووجود مصابين، وعلى الفور انتقل هو وقيادات المديرية، لمكان البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف، لسرعة نقل المصابين والمتوفين لمستشفيات العلمين والضبعة ورأس الحكمة.

وتبين من الفحص أنه أثناء سير الأتوبيس قيادة طارق نصر حسن "51 سنة"- مقيم التل الكبير فى الإسماعيلية- كان عائد من رحلة مصيف بمدينة مرسى مطروح، خاصة للعاملين بأحد البنوك العامة، وبالطريق المشار إليه فى الاتجاه لمدينة القاهرة، وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيد السائق، واصطدامها بالحواجز الخرسانية الموجودة على جانب الطريق وانقلابها.

وأسفر الحادث عن وفاة 6 أشخاص وتم نقل الجثث للمستشفيات وهى 3 جثث لسيدات و 3 جثث لرجال، بالإضافة لإصابة 34 شخصا من ركاب الأتوبيس، الذين يخضعون للعلاج، بمستشفيات العلمين والضبعة ورأس الحكمة.