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مختار نوح يكشف: قطر تواجه أزمات كبرى وستنقلب على الإخوان قريبًا

السبت، 04 أغسطس 2018 12:00 ص
مختار نوح يكشف: قطر تواجه أزمات كبرى وستنقلب على الإخوان قريبًا مختار نوح المفكر الإسلامى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان
كتب محمود العمرى
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كشف مختار نوح، المفكر الإسلامى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن حصول محمد محسوب، وزير الشئون القانونية فى عهد مرسى، على الجنسية الإيطالية، هو الذى ساعده فى الإفراج عنه بعد احتجازه من قبل السلطات الإيطالية، مؤكدًا أن الإخوان يواجهون أزمات عديدة خارجية، ويعيشون حالة الترقب الشديد من قبل كل القيادات والهاربين فى قطر وتركيا وغيرها.

 

وأضاف مختار نوح، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قطر ستقلب خلال الأيام المقبلة على قيادات الإخوان الموجودين ولن يكون لهم مكان هناك، لأن خارجيًا أصبحوا عبئًا عليهم فى ظل المشاكل التى تقابلها فى الخارج، وظهر ذلك فى الاستقبال السيئ لأمير قطر فى لندن، وهذا يؤكد أن هناك ضغوطًا من دول أوروبية على قطر أن يتم مطاردة قيادات الإخوان من أراضيها، خاصة أن قطر تواجه أى موارد إنتاجية وأصبحت تواجه أزمات عديدة خاصة بموازنة الدولة.


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