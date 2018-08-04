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18 سيارة اسعاف شاركت فى نقل الضحايا

محافظ مطروح : استعدادات بالمستشفيات بعد انقلاب اتوبيس سياحى بالضبعة

السبت، 04 أغسطس 2018 08:28 م
محافظ مطروح : استعدادات بالمستشفيات بعد انقلاب اتوبيس سياحى بالضبعة اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح
مطروح - حسن مشالي
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وجه اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح ، سكرتير عام المحافظة السيد الامام والدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة لموقع الحادث بمدينة الضبعة لمتابعة الموقف من مكان الحدث وتقديم كافة اوجة الدعم لضحايا الحادث واسرهم.
 
كما أطمئن المحافظ علي مصابى الحادث الذى وقع عصر اليوم السبت اثر انقلاب أتوبيس رحلات بالكيلو 123 طريق مطروح اسكندرية ، والذى أسفر عن مصرع 6 اشخاص وإصابة 34 اخرين .
 
كما وجة المحافظ برفع حالة الطوارئ القصوى بجميع مستشفيات مطروح خاصة مستشفيات الطوارئ براس الحكمة ومستشفى الضبعة والعلمين مع التوجية بنقل الحالات الحرجة لمستشفيات القوات المسلحة بالاسكندرية مضيفا أن معظم مصابى الحادث تلقوا الاسعافات اللازمة ، كما وجة المحافظ بسرعة استخراج شهادات الوفاه مع نقلهم بسيارات اسعاف على نفقة المحافظة لمقر اقامتهم .
 
واوضح سكرتير عام المحافظة، فى بيان،  أن جميع المصابين تابعين للعاملين بالبنك الاهلى وانهم كانوا مغادرين مطروح بعد انتهاء رحلتهم المصيفية مضيفا انة تم فتح الطريق  بعد نقل مصابى الحادث .
 
من ناحية اخرى اكد الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، انة بناء على توجيهات محافظ مطروح فور وقوع الحادث فقد تم رفع درجة الاستعدادات بالمستشفيات مع الاستعانة بكافة الاطباء بجميع التخصصات لتقديم الخدمة الطبية اللازمة لضحايا الحادث ، كما تم توفير اكياس الدم اللازمة ، وأضاف انة تم توجية 18 سيارة اسعاف إلى مكان الحادث والتى قامت بنقل المصابين إلى مستشفيات الضبعة والطوارئ براس الحكمة مشيراً إلى انة تم تقديم الاسعافات والكشف الطبى على جميع ضحايا الحادث.
 
يذكر ان الحادث قد وقع عصر اليوم اثر انقلاب اتوبيس والذى اسفر عن مصرع 6 واصابة 34 اخرين.

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