محافظ بني سويف: قافلة "حياة" الطبية مثال للشباب المصري المتفانى من أجل وطنه

بنى سويف : هانى فتحى

استقبل المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، أعضاء "قافلة حياة " الطبية ، والتي تنظمها عشيرة الجوالة بكلية طب عين شمس للعام الـ 50 على التوالي على مستوى الجمهورية ، حيث بدأت فكرة القافلة منذ عام 1969 واستهدفت توفير الكشف الطبي والعلاج للمناطق الأكثر احيتاجا خاصة بالقرى، ويشرف على تنفيذها مجموعة أطباء من هيئة التدريس بكلية طب عين شمس ، فضلا عن تواجد مجموعة من الطلاب في السنة النهائية بالكلية.

حيث حرص المحافظ المهندس شريف حبيب، مساء اليوم، على استقبال الأعضاء المشاركين في القافلة في ختام أعمالها ، وذلك بعد زيارته لهم في موقع العمل منذ يومين ، والتي تفقد خلالها أقسام القافلة الطبية والعلاجية ، حيث يعتبرها تجربة رائدة ومشرفة لا يفوت زيارتها دائما في حالة تواجدها على أرض المحافظة، وذلك في حضور اللواء عصام العلقامي السكرتير العام ، والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ، والمحاسب محمد بكري رئيس مدينة ناصر.

وأشاد المحافظ أثناء لقائه بالمشاركين في القافلة التطوعية ، حيث تركوا المدينة وانطلقوا لإخوانهم من المواطنين نحو الريف في القرى النائية والأكثر احتياجا ، وذلك في تفاني رائع، وتحملوا مشقة السفر والتعب في المبيت خارج منازلهم في محافظات أخرى وأماكن نائية ، مبديا اعجابه الشديد بأن الأطباء المشاركين كلهم من الشباب ويبلغ عددهم 180 شاب ومعظمهم من الفتيات وهو مايعكس مستوى الوعي والحس الوطني والمسؤولية الاجتماعية التي يتمتع بها هؤلاء الشباب المصري ، وأنهم من خيرة الشباب ونموذج وطني حقيقي ينبغي أن يسطر مجهودهم وعرقهم بأحرف من نور ، ويجب أن يقتدى بهم باقي الشباب المصري الذي يحب وطنه ويطمح لرفعته وتحقيق عزته أبد الدهر.

وأكد المحافظ، فى بيان ، على أنه سيتم تطبيق هذا النموذج الرائد بالمحافظة ، والعمل على استمراره بل تعميمه والتوسع فيه ليشمل كل المجالات الحيوية وكل الجوانب التي تهم المواطن خاصة في المناطق الأكثر احيتاجا والتي تتطلب التكاتف من أجلهم ، مشيرا إلى أن هذه القافلة تعتبر نموذجا واضحا يؤكد على أننا قادرون إذا كان هناك التعاون والحب وتوحد ونبل الأهداف ، حيث اشترك في التنفيذ الجامعة وقام بتسهيل الأعمال الوحدة المحلية بجانب مديرية الصحة فضلا عن جمعية تنمية المجتمع المحلي بالقرية وبذلك حققت القافلة أهدافها ورسخت مبادئها.

وطالب المحافظ الجميع بضرورة تسليط الضوء على مثل هذه النماذج الرائعة لكي ينتشر الخير والأمل وتسود روح المحبة والتعاون والسلام بين أفراد المجتمع الواحد ، متنميا أن تحصل تلك النماذج على اهتمام كافة الدوائر والمنصات المجتمعية والاعلامية حتي نشجع على مزيد منها ونخرج أفضل ما فينا إلى الرأي العام فيعم الخير والنفع ، والذي يعود على أهالينا البسطاء بالإهتمام والنهوض بمستواهم الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي ، مطالبا كل جامعات مصر بالإقتداء بما تقوم به الجامعة العريقة عين شمس.