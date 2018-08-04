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السبت، 04 أغسطس 2018 02:48 م
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محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروع مزرعة سمكية بالخارجة بتكلفة 1,7 مليون

السبت، 04 أغسطس 2018 01:46 م
محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروع مزرعة سمكية بالخارجة بتكلفة 1,7 مليون المحافظ يتفقد مشروع مزرعة سمكية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، مشروع انشاء مزرعة للاستزراع السمكى بقرية الشركة 55 شمال مركز الخارجة بالطريق الخارجة اسيوط بتكلفة تقديرية مليون و760 ألف جنيه، وتضم المزرعة 9 أحواض للاستزراع السمكى مختلف الأحجام وعدد 12 حوض طحالب ومفرخه واحواض أعلاف ونوافخ هواء وملقبات مياه.

وفى سياق متصل تفقد محافظ الوادى الجديد، مشروع الصوب الزراعية بقرية الشركة 55 ووجه سيادته بالتوسع فى أعداد الصوب واستغلال الصوب غير المستغلة بالقرى الأخرى لصالح الشباب بعد تجهيزها بواقع صوب لكل 5 شباب ويتم العمل تحت اشراف الوحدات المحلية واستغلال مياه غسيل محطات المياه فى رى الصوب.

 

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جانب من الجولة

 

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المحافظ يتفقد مشروع مزرعة سمكية

 

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تكلفة المشروع 1,7مليون جنيه

 

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المحافظ يتفقد الصوب الزراعية

 

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المحافظ والقيادات التنفيذية

 

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​صوب زراعية بقرية الشركة 55


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