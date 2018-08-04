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السبت، 04 أغسطس 2018 07:24 م
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محافظ القليوبية يوجه بتنظيم قوافل بيطرية علاجية بقرى خلال اغسطس

السبت، 04 أغسطس 2018 07:25 م
محافظ القليوبية يوجه بتنظيم قوافل بيطرية علاجية بقرى خلال اغسطس اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
القليوبية - نيفين طه - إبراهيم سالم
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ينظم الطب البيطرى بالقليوبية قوافل بيطرية علاجية في قرى المحافظة خلال شهر اغسطس الحالى، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية ، بتخفيف الاعباء عن المواطنين وبالتنسيق مع الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكيه والداجنه،  بشان عمل فرق تكاملية من اطباء مديرية الطب البيطرى بالقليوبية ، واطباء المعامل الفرعية التابعة لمعهد بحوث صحة الحيوان.
 
وجاءت القوافل علي النحو التالي، الثلاثاء 7/8/2018 بقرية جزيرة النجدى بمدينة قليوب، الخميس 9/8/2018 بقرية الاخمين بمدينة القناطر الخيرية، الاحد 12/8/2018 قرية القلج بمدينة الخانكة، الثلاثاء 14/8/2018 قرية المنشاة الصغرى بمدينة كفر شكر، الخميس 16/8/2018 قرية كفر العمار بمدينة طوخ، الاحد 19/8/2018 بقرية كفر الحدادين بمدينة طوخ، الاثنين 27/8/2018 بقرية كفر الشموت بمدينة بنها.
 
وستوالى مديرية الطب البيطرى بالقليوبية تنظيم القوافل العلاجية بالتنسيق والتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان 
 

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