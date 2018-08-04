محافظ القليوبية يوجه بتنظيم قوافل بيطرية علاجية بقرى خلال اغسطس

القليوبية - نيفين طه - إبراهيم سالم

ينظم الطب البيطرى بالقليوبية قوافل بيطرية علاجية في قرى المحافظة خلال شهر اغسطس الحالى، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية ، بتخفيف الاعباء عن المواطنين وبالتنسيق مع الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكيه والداجنه، بشان عمل فرق تكاملية من اطباء مديرية الطب البيطرى بالقليوبية ، واطباء المعامل الفرعية التابعة لمعهد بحوث صحة الحيوان.

وجاءت القوافل علي النحو التالي، الثلاثاء 7/8/2018 بقرية جزيرة النجدى بمدينة قليوب، الخميس 9/8/2018 بقرية الاخمين بمدينة القناطر الخيرية، الاحد 12/8/2018 قرية القلج بمدينة الخانكة، الثلاثاء 14/8/2018 قرية المنشاة الصغرى بمدينة كفر شكر، الخميس 16/8/2018 قرية كفر العمار بمدينة طوخ، الاحد 19/8/2018 بقرية كفر الحدادين بمدينة طوخ، الاثنين 27/8/2018 بقرية كفر الشموت بمدينة بنها.

وستوالى مديرية الطب البيطرى بالقليوبية تنظيم القوافل العلاجية بالتنسيق والتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان