محافظ الغربية: 140.5مليون جنيه قيمة المنصرف من تكافل وكرامة خلال عام 2018

الغربية ـ عادل ضرة

صرح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، أن إجمالى المبالغ المنصرفة لتكافل وكرامة خلال عام 2018 ما يقارب 140 مليونا و500 الف جنيه موزعة على 43613 أرملة و38605 مطلقات و20757 شيخوخة و36718 معاقين و138565 تعليم.

يأتى ذلك فى إطار حرص محافظ الغربية، على متابعة وصول الدعم إلى الفئات الاجتماعية المستحقة من أجل ذلك، وشدد على ضرورة متابعة أعمال برنامج تكافل وكرامة شهريا، لمعرفة ما تم صرفه والفئات الاجتماعية المستحقة. وحرصا منه على مساعدة الفئات الأكثر احتياجا في مواجهة أعباء الحياة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية التى تولى اهتماما كبيرا بالفئات الأكثر احتياجا.

وحث محافظ الغربية فى تصريحات صحفية على ضرورة التأكد من وصول الدعم لمستحقيه من هذه الفئات، وتوجيه القوافل الاجتماعية للقرى الأكثر احتياجا لمساعدتها في مواجهة أعباء الحياة المختلفة .